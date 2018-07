Thomas Meunier ha nizzegià gist l'emprima schanza dal gieu per plaz 3 e fatg gia en la quarta minuta il 1:0. Silsuenter han ils diavelets cotschens defendì e spetgà sin conters. La pli gronda schanza per egualisar la partida ha Eric Dier gì en la 70avla minuta. Il defensur da la Belgia Toby Alderweireld è vegnì da spendrar sin la lingia dal gol. En la 82avla minuta ha Eden Hazard lura fatg tut cler cun ses gol al 2:0.

Cun quest terz plaz realisescha la Belgia ses meglier resultat ad in campiunadi mundial da ballape. Ils Beltgs turnan a chasa cun la medaglia da bronz e la bilantscha da sis victorias en lur total set gieus.

In pitschen confiert per ils Englais. Lur attatgader Harry Kane maina la glista dals capo-tiragols. Quai cun total sis gols.

Frantscha u Croazia

L'entir mund guarda dumengia viers il stadion Luschniki a Moskau. Ils Franzos ed ils Croats èn pinads. Anc gudagnar in gieu ed els daventan propi ils eroxs da questa WM. Gudognan ils Franzos fissi il segund titel da campiuns per l'Equipe tricolore suenter l'onn 1998. Per la Croazia fissi l'emprim titel en lur istorgia. Suenter l'Uruguay l'onn 1930 e 1950 fiss la Croazia la pli pitschna naziun ch'è insacura vegnida campiuns mundials da ballape.

Frantscha-Croazia - il showdown cumenza dumengia a las 17:00 uras a Moscau.

