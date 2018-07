Suenter l'emprima mesadad stevi gia 2:0 per la Belgia. En la 13avla minuta aveva Fernandinho fatg in autogol e tras quai era la Brasilia gia en retard cun in gol. En la 31avla minuta ha lura De Bruyne fatg il segund gol per ils Beltgs.

En la segunda mesadad han ils Brasilians gì bleras top schanzas per far in gol. Dapli che in gol d’onur tras Renato Augusto en la 76avla minuta n’hai però betg dà per la Seleção.

Frantscha batta l'Uruguai

La Frantscha stat per la sisavla giada en il mezfinal dal campiunadi mundial da ballape. Il team dal trenader Didier Deschamps ha gudagnà cunter l'Uruguai en il quartfinal a Nischni Nowgorod cun 2:0.

Sajettà ils gols han il defensur Raphaël Varane en la 40avla minuta. Il segund gol è vegnì dad Antoine Griezmann cun in sajet a lunga distanza en la 61avla minuta.

