«Quai è be in gieu…» ina remartga scumandada. Vul nagin fan da ballape udir las proximas emnas. Il campiunadi mundial dictescha puls e tact. Lai triumfar milliuns sin l’entir mund. Ni tut tenor co ei va a l’equipa da tes cor, crudar en ina depressiun. Tge è pussaivel per la Svizra ed ils «Petkovic-Boys» en Russia? Ni batta tes cor per in’autra equipa naziunala? Tge fan da ballape ès ti? Adina fan u quel che mira be gieus da la WM. Ni quel che sa cumenzar absolut nagut ed ignorescha cumplet. Va quai? A mai mancass definitiv insatge. Mes cor da ballape è pulit englais. Mes club Manchester United. E l’Engalterra va uonn per il titel! Ni tgi auter? Telefonai en la Canorta per ina baterlada sur da ballape tranter fascinaziun e desperaziun.

Venderdi, ils 15-6 da las 11:00 a las 12:00 uras.