Sodali, ils emprims duels dad 8avel finals èn enconuschents. E cun ina mesa pantofla è era la naziunala svizra vinavant. In punct la mesemna saira cunter la Costa Rica e per ils Petkovic-Boys cuntinuescha l‘aventura campiunadi mundial. E suenter la victoria cunter la Serbia cun ils gests na sportivs sperain, ch‘i va uss vinavant senza utschès sin il plaz e ch‘i va per ballape e be per ballape.

La Balla-Baterlada cuntinuescha era e va en la terza runda. Co avais Vus passentà ils gieus da la WM? Nua è l‘ultimativ public viewing per passentar ina saira plain tensiun ed emoziuns? Tge equipas han fascinà fin uss e forsa era fatg surstà? Tgeninas trumpà e perfin schoccà? Ch‘ils Englais van per il titel stuess uss esser cler a mintgin, suenter lur festival da gols cunter il Panama. U datti insatgi che vegn da franar ils Three Lions ch‘han mussà ch‘els han fomaz…

Telefonai en la Canorta per ina baterlada sur da ballape tranter fascinaziun e desparaziun. Mesemna da las 11:00, il link avra en ina nova fanestra a las 12:00, il link avra en ina nova fanestra uras. Faschess plaschair.

Redacziun e moderaziun: Georgina Janki e Sir David