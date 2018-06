L'equipa svizra ha il venderdi gieu capital encunter la Serbia. Perder scumandà! Ins pudess bain pensar ch'i duess esser ina cagna dad ir per ils trais puncts per in'equipa ch'ha fatg in pari encunter ils campiuns da record da la Brasilia. Ma uschè simpel n'è ballape tuttina betg. Tge fiss tia tactica per il gieu da la Svizra sche ti pudessas cussegliar il trenader? Co ha la WM plaschì fin uss? Abstrahai da l'equipa englaisa che va quest onn per il titel, tge e tgi ha fascinà? Tgi trumpà? Ni tutgais tar quels che na pon gia daditg betg pli tadlar il pled «ballape» e scappassas pli gugent sin ina insla solitara?

La Svizra va en ses segund gieu da gruppa e la Balla-Baterlada dal Radio Rumantsch en sia secunda runda. Telefonai durant la Canorta per ina baterlada sur da ballape tranter fascinaziun e desperaziun. Oz venderdi da las 11:00 a las 12:00. Faschess plaschair.