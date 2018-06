Suenter bundant ina mes'ura ha la Croazia pudì profitar dad in autogol dal Nigerian Oghenekaro Etebos. 20 minutas avant la fin ha lura Luka Modric anc fatg il segund gol per ils Croats cun realisar in penalti, suenter in foul cunter l’attatgader Mario Mandzukic.

Danemarc cun fadia

En il segund gieu da la gruppa C sajetta Yussuf Poulsen il Danemarc ad in 1:0 betg propi merità cunter il Peru. Il sulet gol sajetta l'attatgader da Leipzig en la 59avla minuta.

Ils Peruans han gì pli savens la balla, n'han però betg propi savì tge far cun quella. Uschia n'ha il giugader Cueva betg realisà in penalti, ch'il Peru aveva survegnì sin basa d'ina cumprova da video en il temp supplementar da l'emprima mesadad.

Argentina fa mo in pari

Cunter l’Islanda ch’è sa qualifitgada per l’emprima giada per in campiunadi mundial, cuntanscha il vicecampiun sulet in 1:1. Quest resultat è ina pulita sensaziun per ils Islandais.

Il sulet gol per il vicecampiun mundial ha sajettà Sergio Agüero en la 19avla minuta. Quatter minutas pli tard è l'Islanda però gia vegnida d'egualisar la partida grazia al gol da Alfred Finnbogason. En la 81avla minuta n'ha Lionel Messi, il superstar da l'Argentina, betg realisà in penalti.

Frantscha ha battì piz a cup l'Australia cun 2:1

La Frantscha ha be per pauc pudì evitar ina trumpada: L'«Equipe tricolore» ha battì l'Australia che vala sco outsider cun 2:1. Il Franzos Paul Pogba ha decis la partida a favur dal campiun mundial dal 1998 en la 81avla minuta. Quai cun ina balla paucs centimeters davos la lingia. La nova tecnologia ha confermà la decisiun da l'arbiter.

Gia avant aveva l'arbiter ch'observa il gieu sin video sa maschadà en l'andament dal gieu. L'arbiter sin il plaz n'aveva l'emprim betg punì il foul ch'ha manà ad in penalti ed a l'emprim gol per ils Franzos. Quel ha Antoine Griezmann sajettà en la 58avla minuta. Paucas minutas pli tard ha l'Australian Mile Jedinak medemamain sajettà in penalti.

