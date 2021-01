Pervia da la pandemia da corona n'era ditg betg cler tge che capita cun la cursa da passlung ‘La Diagonela’ en Engiadin'Ota. Mez december ha lura ha il comité d’organisaziun enturn il president Ramun Ratti decis: Gea nus faschain la cursa, dentant mo cun profis.

Senza arrivada en il vitg, dentant cun concept da segirezza

Sper il fatg che mo curriduras e curridurs da professiun pon esser da la partida tar la Diagonela 2021, dat quai in qual midament. Uschia per exempel han ils organisaturs stipulà ensemen cun la FIS e la seria da cursas Visma ski classics in concept da segirezza. Quel prevesa che tut las atletas ed ils atlets, dentant era ils gidanters han da far in test da corona spert. È quel negativ pon els ir a la partenza, respectiv a gidar durant la cursa. Auter è questa giada era che la partenza e l’arrivada èn a Sur En / Zuoz, nua ch'i dat dapli plazza per la cursa. Vitiers vegn che la cursa ha lieu senza public, perquai datti in livestream da l’eveniment sin la pagina d’internet da ‘La Diagonela’.