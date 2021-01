Dapi in pèr onns viva Jogscha Abderhalden en Norvegia. En il pajais dal nord po la passlunghista da Zernez cumbinar scola e sport. Pervia da la situaziun actuala cun prelecziuns online ha ella pudì restar pli ditg en patria e participar a la cursa «La Diagonela».

Part da l’equipa Team BSV Ibex

Dapi l’onn 2019 datti l’equipa professiunala Team BSV Ibex da la federaziun grischuna da skis. La finamira da questa equipa è da dar ad atletas ed atlets che n'han anc betg fag il pass en in cader da Swiss Ski ina nova perspectiva. Era vul la squadra esser in lieu per atletas ed atlets cun ambiziuns ch'èn vegnids tramess enavos da Swiss Ski en il cader regiunal. Part da l’equipa èn radund diesch atletas ed atlets. En l’equipa pon els sviluppar e far uschia ils proxims pass. L’equipa Team BSV Ibex è l’unica equipa professiunala svizra che fa part a la seria da cursas Visma ski Classics cun «La Diagonela» sco emprima cursa da questa seria.

Betg propi cuntenta cun sia cursa

Cun sia prestaziun da la cursa dad oz n'è Jogscha Abderhalden betg propi cuntenta. I saja stada ina enorm dira cursa per ella, ha ditg Abderhalden. Per l'ina sajan las cundiziuns stadas plaunas e per l'autra haja ella cumbattì enorm cun las fradaglias. La giuvna Engiadinaisa è però cuntenta ch'ella ha absolvà ils 60 kilometers ed è vegnida en l'arrivada senza problems pli gronds.

Ils proxims dis turna Jogscha Abderhalden enavos en Norvegia per cuntinuar ses studi da sport.