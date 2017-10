La naziunala svizra manchenta da sa qualifitgar direct

Il siemi svizzer da cuntanscher direct il campiunadi mundial en la Russia na daventa betg realitad. A Lissabon perdan ils Svizzers cleramain cun 0:2 cunter il Portugal. Passa 61'000 aspectaturs han vis ina prestaziun plitost magra da la nazunala svizra.

Davent dal cumenzament fan ils Portugais pressiun en direcziun dal gol svizzer. E pliras giadas ha la Svizra gì cletg che l'arbiter ha betg schulà situaziuns ed acziuns in pau dubiusas. En la 42avla minuta fa Johan Djourou lura in autogol al 0:1, suenter ch'el ed il goli Yann Sommer èn vegnì sut squitsch d'in giugader portugais ed han pers in pau la survista.

En la 58avla minuta marca il Portugal lura il segund gol, damai che la defensiun svizra na vesta betg ora bain. Bernardo Silva dat en la zona dal gol in pass sin André Silva, quel sto mo pli stuschar en la balla.

