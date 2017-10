La naziunala svizra sto dar ils gieus da barrascha

Il siemi svizzer da cuntanscher direct il campiunadi mundial en la Russia na daventa betg realitad. A Lissabon perdan ils Svizzers cleramain cun 0:2 cunter il Portugal. Passa 61'000 aspectaturs han vis ina prestaziun plitost magra da la naziunala svizra.

Davent dal cumenzament fan ils Portugais pressiun en direcziun dal gol svizzer. Las emprimas 40 minutas vegnan ils Svizzers dentant da defender il remis da 0:0, che tanschess per igl emprim rang. Ma en la 42avla minuta fa Johan Djourou lura in autogol al 0:1, suenter ch'el ed il goli Yann Sommer èn vegnì sut squitsch d'in giugader portugais ed han pers in pau la survista. L'equipa naziunala svizra ha gì cletg da na betg anc survegnir ulteriurs gols avant la pausa. Atgnas schanzas ha l'equipa da Vladimir Petkovic strusch pudì crear.

« Nus avain gì a l'entschatta memia bler respect. » Yan Sommer

goli da l'equipa naziunala svizra

La decisiun en la segunda mesadad

En la 58avla minuta marca il Portugal lura il segund gol. André Silva, ch'è vegni laschà pulit persul da la defensiun svizra, ha marcà suenter in pass amez tras la zona da 5 meters da Bernardo Silva. Quai gol al 2:0 è crudà en ina fasa da pressiun dals Portugais. Suenter duas bunas schanzas entaifer 2 minutas èsi lura reussì al Portugal da sajettar tar la terza schanza il 2:0. Vladimir Petkovic ha empruvà da metter novs impuls cun remplazzar Blerim Dzemaili ed Admir Mehmedi entras Steven Zuber e Breel Embolo. Cunquai ch'il Portugal ha suenter giugà pli defensiv, è la Svizra vegnida in zic pli datiers dal emprim gol, quel è dentant betg pli gartegià.

Ils gieus da barrascha

Suenter questa terrada sto la Svizra giugar il november 2 gieus da barrascha. Quels gieus èn mez november. Mardi proxim vegn tratg la sort. Pussaivels adversaris èn l'Irlanda dal Nord, la Svezia, l'Irlanda e la Grecia.