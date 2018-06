Il venderdi saira è l'emprima victoria da la Svizra al campiunadi mundial da ballape en la Russia vegnida realitad. Suenter in gieu pli che emozoiunal cunter la Serbia gudogna la Svizra trais impurtants puncts per far il pass en ils otgavels finals.

Suenter il gieu è avant il gieu: Uss manca be anc pauc e la Svizra è en il otgavelfinal. Fertant che la prestaziun da la squadra e la mentalitad da victurs vegn ludada da tut las varts fa il gest da l’evla dubla anc pulit sumbriva. La sumbriva tanscha fin tar il champ da trenament da Togliati.

Legenda: Il gest da l'evla dubla albanaisa fa buglir las emoziuns – ils dus goalgetters svizzers Granit Xhaka (a san.) e Xherdan Shaqiri vivan lur emoziuns suenter lur gols cun in gest fitg patriotic. Keystone

Là trenescha la squadra naziunala la sonda senza contact cun las medias. Las autoritads emprovian, da tegnair bassa la balla, raquinta il reporter Andreas Wieland en in discurs en il Sportissimo:

Andreas Wieland è turnà ensemen cun la caravana enturn l'equipa naziunala en il champ da trenament da Togliati. Suenter il gieu emoziunal anc in viadi intensiv: I saja stà in sgol da 3 uras, in viadi da bus dad 1 ura ed ina differenza da temperatura da plus 20 grads.

Cumbat cun tutta forza per gudagnar il gieu cunter la Serbia

Che tut ha prendì ina talmain buna storta na ristgava quasi nagin pli da s'imaginar suenter il schock la tschintgavla minuta: Aleksandar Mitrovic sajettà 1:0 cun il chau. Ils Svizzers fan ina pauc buna figura e manchentan pli che be ina schanza.

Curt suenter la pausa lura il midament. Granit Xhaka dà il culp da partenza ed egualisescha cun in sajet ord radund 20 meters al 1:1. En la 90avla minuta fa lura Xherdan Shaqiri cler tut. Cun ses sajet tar il gol decisiv terminescha el il cumbat dir ed emoziunal cunter la Serbia cun ina victoria svizra.

Quai è spira emoziun! Quai è in di tut spezial per mai. Ina victoria per la famiglia, la Svizra, l'Albania ed il Cosovo.

Maletg 1 / 5 Legenda: L'equipa naziunala euforica suenter la victoria impurtanta. Keystone Maletg 2 / 5 Legenda: Il «quadrin da muscla», Xherdan Shaqiri. Il pli pitschen sin il plaz mussa grondas emoziuns suenter ses gol decisiv. Keystone Maletg 3 / 5 Legenda: L'equipa naziunala è sin buna via. Keystone Maletg 4 / 5 Legenda: Granit Xhaka celebrescha ses gol al 1:1. Keystone Maletg 5 / 5 Legenda: Blerim Dzemali (dretga) en il cumbat per la balla. Keystone

Lichtsteiner e Behrami – giugaders da record

Il capitani da l'equipa naziunala, Stephan Lichtsteiner, è cun il gieu da la sonda l'emprim ballapedist da la Svizra che ha giugà 9 gieus ad in campiunadi mundial. Il gieu cunter la Serbia è ses 102avel gieu per la Svizra. Sia emprima partida ad ina campiunadi mundial ha il ballapedist da 34 onns dà il 2010 en l'Africa dal sid cunter la Spagna.

Valon Behrami, ch'è gia per la quarta giada ad in campiunadi mundial, ha dà la sonda ses otgavel gieu ad in campiunadi mundial.

Il focus uss è cler: Costa Rica la mesemna saira

En la gruppa E maina la Brasilia cun 4 puncts avant la Svizra medemamain cun 4 puncts. La Serbia ha trais puncts e la Costa Rica anc nagins.

En l'ultim gieu da gruppa dattan la mesemna la Svizra cunter la Costa Rica e la Brasilia cunter la Serbia. A la Svizra tanscha gia in pari per sa qualifitgar. Sche la Brasilia gudogna pudess la Svizra schizunt sa lubir da perder.

