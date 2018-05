La Svizra ha gudagnà cunter il Canada cun 3:2 e stat en il final dal campiunadi mundial en il Danemarc.

Dus gols da powerplay han splanà la via per la surpraisa.

Sco il 2013 frunta la Svizra en il final sin la Svezia.

En il mezfinal han ils Svizzers mussà ina partida grondiusa. Il goli Leonardo Genoni ha, cun sia fitg buna prestaziun, contribuì a moda decisiva a l’exploit da l’equipa svizra.

Scherwey, Hofmann e Haas

Curt avant la fin da l’emprim terz ha Tristan Scherwey fatg l’emprim gol per la Svizra. Suenter che Bo Horvat aveva egualisà la partida per ils Canadais en la 28avla minuta ha la Svizra reagì be dus minutas pli tard cun il gol da Gregory Hofmann en ina situaziun da powerplay. Era il terz gol è vegnì fatg en in powerplay - e quai da Gaëtan Haas en la 45avla minuta.

RR novitads 22:00