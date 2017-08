La Svizra gudogna la battaglia en l’aua

La Svizra batta l’Andorra cun 3:0 e resta senza macla en la qualificaziun per ils campiunadis mundials en Russia. Grazia als dus gols da Haris Seferovic e quel da Stephan Lichtsteiner resta la Svizra a la testa da la tabella.

Il meglier è il resultat: La Svizra ha la finala gudagnà suveran cun 3:0 encunter l’Andorra. En la qualificaziun per ils campiunadis mundials en Russia resta l’equipa dal trenader Vladimir Petkovic uschia cun il maximum da puncts a la testa da la gruppa A. La Svizra maina vinavant trais puncts avant i Portugal. Il campiun d’Europa ha gudagnà cun 5:1 encunter las Inslas Färöer. L’Ungaria ha battì cun 3:1 la Lettonia che è dumengia a Riga il proxim adversari da la Svizra.

Duas giadas Seferovic, ina giada Lichtsteiner

Haris Seferovic tucca en questa stagiun quasi en mintga gieu. 4 giadas ha l’attatgader tuc en ils emprims 5 gieus tar ses nov club Benfica Lissabon. Encunter l’Andorra ha Seferovic gist sajettà dus gols (43./62.). Il terz gol ha lura il capitani Stephan Lichtsteiner sajettà (68.).

Cundiziuns strusch regularas

Plievgia permanenta ha impedì in gieu da gronda qualitad. Il plaz en il stadion a Son Gagl è stà a l’ur da la regularitad. Il capitani da la naziunala Svizra Stephan Lichtsteiner ha schizunt crititgà la decisiun da giugar. El vessi rut giu la partida. Ils arbiters han interrut differentas giadas il gieu per laschar stuschar ils gidanters l’aua giu da la plazza. Era la pausa è vegnida prolungada per quai intent.