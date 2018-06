Dapi ch’i è vegnì tratg la sort il december per quests campiunadis mundials sa legran ils Svizzers sin quest gieu en l’arena da Rostov. Giugar a campiunadis mundials encunter la Brasilia è franc per mintga giugader svizzer in dals puncts culminants da lur carriera. La Brasilia è la naziun da ballape numer 1, ha gudagnà tschintg giadas il titel e sa preschenta en Russia cun il superstar Neymar, in dals megliers giugaders dal mund.

In grond mument per tuts

La Seleção saja insatg spezial, di il capitani svizzer Stephan Lichtsteiner. Uschia saja quest emprim gieu in grond mument per la naziunala svizra. Mo l'equipa da Vladimir Petkovic è pronta per quest spectacul. Suenter il camp da trenament a Lugano han ils Svizzers era trenà e lavurà minuziusamain a Toljatti, adina cun il focus sin quest gieu cunter la Brasilia.

Il gieu Svizra-Brasilia cumenza a las 20:00. Andreas Wieland rapporta live per il Radio Rumantsch ord l’arena da Rostov, quai a partir da las 19:00 uras.

RR Sportissimo 17:00