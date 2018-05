Cun ina super prestaziun cunter ils favurits da la Finlanda cuntanschan ils Svizzers in 3:2. E per l’emprima giada dapi il 2013 arrivan els uschia en il mezfinal d'in campiunadi mundial. L’adversari è il Canada.

Gregory Hofmann (dretg) sa legra suenter ch'el ha marcà in gol per la Svizra.

In’emprima decisiun è crudada en il segund terz. Lura han ils Svizzers fatg ord in retard da 0:1, in avantatg da 3:1. Ed ils trais gols da Enzo Corvi, Joël Vermin e Gregory Hofmann èn crudads entaifer mo quatter minutas. Bain han ils Finlandais anc fatg il 2:3 en il davos terz, ils Svizzers han dentant tegnì cunter fin la fin a la pressiun finlandaisa.

La sonda vegni en ils mezfinals dal campiunadi mundial da hockey en il Danemarc tar las suandantas partidas. Il suentermezdi fruntan la Svezia ed ils Stadis Unids in sin l’auter. E la saira hai lura num per ils Svizzers, da sa defender e tuttina far gols cunter ils Canadais.

