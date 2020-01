Sco gia l'onn passà ha l'Australian Scotty James gudagnà a Laax la concurrenza da halfpipe da la cuppa mundiala. Segund è vegnì il Giapunais Yuto Totsuka e terz l’American Taylor Gold.

Meglier Svizzer è vegnì Jan Scherrer sco quart. Igl è gia la terza giada ch'il Toggenburgais da 25 onns sto sa cuntentar a la cursa da chasa cun in quart plaz. Dals ulteriurs Svizzers ch'èn stads qualifitgads per il final – è Iouri Podladtchikov vegnì 5avel, Pat Burgener 8avel e David Hablützel 11avel.

Castellet è la meglra dunna

Tar las dunnas ha la Spagnola Queralt Castellet gudagnà avant las duas Chinaisas Cai Xuetong e Liu Jiayu. La suletta dunna svizra Verena Rohrer, aveva manchentà per be in punct la qualificaziun per il final da las top 6, ed è la finala vegnida 7avla.

