Il quartet svizzer da passlung è vegnì 5avel en la staffetta da 4 x 7,5 km a Lahti en Finlanda. Ils Svizzers cun Cologna, Baumann, Rüesch e Klee han pers 2 minutas e 47 secundas sin ils Norvegiais che han gudagnà la cursa.

Bolschunow ha pers la gnerva

Per in eclat ha procurà Alexander Bolschunow. Quel ha pitgà il Finlandais Mäki cun il bastun cura che quel ha bloccà in zic la via a Bolschunow. En l’arrivada ha il Russ anc bittà enturn il Finlandais. Sin quai è la squadra russa vegnida disqualifitgada.

Tar las dunnas n'èra nagina staffla da la Svizra a la partenza. Era qua han las Norvegiaisas gudegnà suveran.