Cun in temp d'exact in'ura ha il quintet cun Filippo Colombo, Sina Frei, Alexandre Balmer, Jolanda Neff e Nino Schurter gudagnà avant la Germania ed il Danemarc.

Aur per la Svizra en il Team Relay

ha terminà la cursa per il team svizzer.

L'emprima medaglia d'aur en l'emprima cursa per il team svizzer.

In cumenzament sco giavischà:

Igl è l'emprima medaglia per la Svizra e quai en l'emprima cursa al campiunadi mundial avant ils fans a chasa, a Lai. Il campiun mundial, Nino Schurter ha terminà la cursa per il team Svizra. Il plan da spargnar il meglier ciclist fin l'ultim è uschia reussi per il team svizzer. Tuttina ha er Nino Schurter constatà suenter la cursa ch'i saja stà da dar tut fin l'ultim.

Gia il tschintgavel titel

In cumenzament optimal pia per ils ciclists svizzers. Suenter il 2006, 2007, 2010 e 2017 è quai gia il tschintgavel titel da campiun mundial che la Svizra conquista en la cursa da team.

