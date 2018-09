Els èn atgnamain il cor d'in eveniment sco il campiunadi mundial da mountainbike a Lai – ils voluntaris. Senza els na fissi betg pussaivel da manar atras in tal event. In che giauda dad esser voluntari a Lai è Corsin Jacomet da Cuira.

L'um da Cuira è in vair fan dal sport da mountainbike. E perquai giauda Corsin Jacomet era d'esser in dals 380 voluntaris al campiunadi mundial a Lai. Ses di sco voluntari è lung: Davent da la damaun da quart avant las set fin la saira mesa las sis. Ma quai fetschia el gugent.

La gievgia è el posiziunà amez la pista da la cursa da downhill, gist sper in sigl. El ha da segirar in via natirala e da guardar che nagin traversa ella durant ch'ils atlets da downhill van sur il sigl ch'è gist tar la via.

Quai è extrem fascinant sco quels atlets vegnan senza schanetg da questa pista giu.

Corsin Jacomet ha dentant era peda da guardar co ils atlets e las atletas van senza schanetg sur il sigl. A l'um da 58 fascinescha oravant tut la tecnica da quests velos. Quai saja nunditg quant bler che quests velos tegnian ora.

Magari era ina curta baterlada cun ils atlets

Corsin Jacomet giauda d'esser ina part dal campiunadi mundial a Lai. E cura ch'in atlet u ina atleta van gist sperasvi dat el era in curta baterlada. Uschia discurra el curt cun ina giuvna da la Corea dal Sid. «Jau dumond magari da nua ch'els derivian e fatsch in zic smalltalk.» Ina giuvna haja ditg, ch'ella saja per l'emprima giada en sia vita en l'Europa.

