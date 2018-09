Il punct culminant saja stà il 7avel titel da campiun mundial da Nino Schurter en la cursa d’elita, di Thomas Peter, il schef da sport da Swiss Cycling. Quai che Schurter haja mussà avant ils fans da chasa e co el saja ir enturn cun il squitsch, quai saja simplamain unic, uschia Peter.

Plirs atlets en ils fastizs da Schurter

Er ils giuvens hajan mussà lur potenzial, oravant tut Alexandre Balmer ch’ha triumfà en la cursa dals juniors ed Alessandra Keller e Sina Frei ch’han procurà per ina victoria dubla en la cursa da las dunnas U23. Che Jolanda n’haja betg reussì en la cursa d’elita na saja betg ina gronda trumpada, di Thomas Peter. Quai mussia con ferma che la concurrenza saja, con grev ch’i saja insumma da gudagnar ina medaglia e ch’i stoppia simplamain constar tut en ina tala cursa.

Cun pli pitschen budget vers Tokio 2020

Cun l’euforia e las emoziuns da Lai vul Swiss Cycling cuntinuar questa via da success, malgrà ch’i manchia intgins daners per promover dapli il sport da mountainbike. Per ils proxims onns crodian davent 300’000 francs, daners che la Confederaziun haja mess a disposiziun en vista a quai campiunadi mundial en l’agen pajais. Plinavant manchian ils gronds sponsurs. Tuttina mira Thomas Peter cun optimissem vers l’avegnir e sin il proxim punct culminant: ils gieus olimpics il 2020 a Tokio.

