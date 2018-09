Per ils downhillers vai al pe dal Corn Cotschen be en ina direcziun, engiu, quai sin in trail sur crappa e ragischs. La finamira è dad esser uschè spert sco pussibel puspè giudim. Malgrà ch’ils atlets han si schanegiaders per la schanuglia, per ils cumbels, per il dies e chapellinas spezialas dovri sper blera forza, cundiziun e tecnica er bler curaschi per sa metter cun in tal tempo a val. E malgrà che quest sport vesa forsa ora simpel cun l’emprima egliada pretenda il sport da downhill bler trenament. Insatge è dentant segir, las cursas da downhill a Lai vegnan a procurar per bler spectacul.