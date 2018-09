Las medaglias survegnan mintgamai ils atlets e las atletas. Per che tut funcziuna dovri dentant era las persunas davos las culissas. Tranter auter ils mecanists che guardan ch'ils velos èn adina pronts.

Uss durant il campiunadi mundial a Lai ha Swiss Cycling endrizzà in lavuratori provisoric, quai en il hotel da l'equipa. Tuttas lavurs da mantegniment vegnan fatgas en questa stanza. En tut han quatter mecanists da guardar da total 80 velos. Quasi mintga atlet haja dus velos, declera il mecanist Yanick Gyger. Sper las lavurs da mantegniment da basa, haja mintgin era giavischs individuals. Ei giaja bler per finezzas. L'autezza dal sez dal velo stoppia, per exempel, constar sin il millimeter. Igl atlet bada sche l'autezza constettia buc dal tuttafatg.

Ils mecanists èn era «bodyguards» dals velos

Durant quest campiunadi mundial vegn surlaschà nagut a la casualitad, oravant tut betg tar ils velos. Cunquai che il lavuratori provisoric schai el plaunterren dorma in dals quatter mecanists mintgamai en questa stanza da velos, raquinta Yanick Gyger. Sche insatge rumpess en ed engulass intgins velos, sche lura avessan els in problem. Perquai èsi tenor il mecanist impurtant dad ir la via segira.