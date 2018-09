Il success al campiunadi mundial da mountainbike a Lai saja franc in dals pli bels en sia carriera, di Nino Schurter. Ensemen cun sia famiglia, collegas, l’entir team, Swiss Cycling, sponsurs e partenaris ha Schurter festivà la medaglia dad aur la saira suenter la cursa.

El haja survegni enorm bleras reacziuns, il telefonin scalini senza fin. Ed era il sustegn da tuts il millis e millis fans a l’ur da la cursa saja stà immens, insatge ch’el vegni mai ad emblidar di Nino Schurter ch’è vegnì a Lai per la 7avla giada campiun mundial, per la quarta giada en seria.

La medaglia da Lai survegn in plaz sper quella da Rio

Quella medaglia dad aur haja ina gronda muntada. La schanza d’astgar gudagnar in tal titel quasi avant l’isch-chasa hajan ins mo ina giada. Il squitsch saja stà enorm e perquai survegnì quella medaglia in plaz tut spezial e vegnì gist suenter la medaglia dad aur ch’el haja gudagnà avant dus onns als gieus olimpics en la Brasilia.

I saja stà in campiunadi perfetg a Lai, mo el saja er puspè leds da savair ir a chasa tar la famiglia e da na betg pli esser en il focus. Proximamain parta Nino Schurter anc ad ina cursa dal Swiss Cup a Lugano, lura stattan anc sin il program intgins events sco ils Nino Bike Days a Lai e silsuenter sa legri el d’astgar passentar vacanzas ensemen cun sia dunna Nina e la feglia Lisa.

Andi Seeli: «In dals pli impurtants titels en sia carriera»

Quai che Nino Schurter haja mussà al campiunadi mundial a Lai na saja betg da descriver. El haja danovamain demonstrà ch’el saja mental fermezza, di Andi Seeli, anteriur trenader naziunal ed in dals emprims trenaders da Nino Schurter.

Nino Schurter haja era adina la dretga tactica en il chau. E cun tut ils success na perdia el er mai l’energia per cumbatter per anc dapli titels e victorias. Il mountainbiker da Tersnaus saja il Roger Federer dal mountainbike, di Andi Seeli. Schurter saja in perfecziunist che lavuri vid detagls sco nagin auter, ed el tiria atras ses plan fitg focusà e senza cumpromiss.

Proxima finamira: gieus olimpics 2020 a Tokio

Andi Seeli crai fermamain che Nino Schurter possia anc star intgins onns a la testa. Cun sia rutina e sia experientscha possia el era esser als proxims gieus olimpics il 2020 a Tokio in dals gronds favurits, restia el saun. En mintga cas haja Nino Schurter ina gronda muntada per la scena da mountainbike, quai sin l’entir mund.