In 7avel titel tar il campiunadi mundial a Lai fiss in dals puncts culminants da la carriera da Nino Schurter.

Tant Nino Schurter sco er Jolanda Neff èn pronts per il punct culminant da la stagiun. Omadus han gudagnà quest onn pliras cursas da la cuppa mundiala e la finala er il classament general. Omadus èn uschia er en la rolla da favurit a Lai.

Nino Schurter ha gia gudagnà tut quai ch’i dat da gudagnar en il sport da mountainbike. Sper il titel da campiun olimpic è Schurter er gia vegnì sis giadas campiun mundial, in record. In 7avel titel tar ses campiunadi mundial da chasa fiss dentant franc in dals puncts culminants da sia carriera.

Nino Schurter è sa preparà optimal sin questa pli impurtanta cursa da l’onn. El enconuscha la cursa a Lai sco nagin auter, ha pudì sa climatisar durant duas emnas en questa autezza e cun la medaglia dad aur en il Team Relay ha el gia demonstrà a l’emprim di che la furma constat.

Program sonda, ils 8 da settember 2018 12:30 – 14:00 cursa d’elita da las dunnas cun Jolanda Neff 15:30 – 17:00 cursa d’elita dals umens cun Nino Schurter

Il Radio Rumantsch rapporta live da questas cursas da cross-country.

