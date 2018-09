Meglier n'avess il campiunadi mundial betg pudì cumenzar per Alexandre Balmer. El è stà in dals tschintg atlets che ha gudagnà per la Svizra la medaglia d'aur en la cursa da staffetta. Balmer ha mussà ch'igl è da quintar cun el en l'avegnir e che el è in che vegn en intgins onns era a far furora tar l'elita.

Focus sin la cursa singula

Il giuven da la Svizra franzosa tutga tar in dals megliers juniors e perquai è la finamira clera per la cursa da juniors: Il giuven da 18 onns vul gudagnar a Lai sia segunda medaglia dad aur. Ma il sportist da La Chaux-de-Fonds sa ch'i po svelt capitar insatge e midar la situaziun dal tuttafatg. Tar il campiunadi mundial avant in onn a Cairns en l'Australia saja el era stà il grond favurit, ma lura saja el ruclà.

Nino Schurter - ses grond idol

Alexandre Balmer è creschì si cun ils success da Nino Schurter. Uschia na fai era betg surstar ch'il campiun olimpic è il grond idol dad el. Da pitschen ensi saja Schurter stà in erox. Uschia posseda Balmert numerus posters da ses idol ed era chartas d'autogram.

Anc oz èsi insatge spezial per Balmer sche el vesa ses grond idol. «Jau sun mintga giada cuntent cura che Nino sa mes num sche nus ans vesain.»

