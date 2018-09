Sco gia al davos campiunadi mundial avant in onn a Cairns en l’Australia trametta Swiss Cycling er quest onn la meglra equipa pussibla a la partenza. Per la Svizra partan sper Nino Schuter (elita umens) er Jolanda Neff (elita dunnas), Sina Frei (dunnas U23), Filippo Colombo (umens U23) ed Alexandre Balmer (umens U19).

La Svizra è il grond favurit

L’equipa svizra vala sco il grond favurit sin il titel en il Team Relay. Cun Nino Schurter, Jolanda Neff e Sina Frei ha igl ensemble svizzer gist trais campiuns mundials en lur team, trais atlets ch’han er gudagnà quest onn la cuppa mundiala generala en lur categoria. Il grond adversari vegn ad esser la Frantscha, sco gia als davos campiunadis mundials.

Malgrà che Nino Schurter ha mess tut il focus sin la cursa d’elita da la sonda, è el tuttina sa decidì da sa participar al Team Event, ina gia per defender il titel avant ils fans da chasa, e per l’autra pudess el tancar morala e confidenza tar in success per il punct culminant trais dis pli tard.