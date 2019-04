Ils Rapperswil Jona Lakers restan en la liga naziunala A. Il campiun svizzer da la Swiss League Langenthal, desista numnadamain da dar ils gieus da relegaziun/promoziun.

Il club da Langhental argumentescha ch'el na possedia betg l'infrastructura necessaria per la pli auta liga. E da dar ils gieus da qualificaziun be per «show» na vegnia betg en dumonda per els, ha ditg il president dal club Gian Kämpf.

RR novitads 12:00