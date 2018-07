A St. Petersburg frunta la naziunala svizra oz a las 16:00 en ils otgavelfinals sin la Svezia. L'equipa da Vladimir Petkovic survegn in'ulteriura schanza per cuntanscher puspè ina giada in quartfinal ad in grond turnier. L'ultima giada ch'ils Svizzers han cuntanschì in quartfinal è stà avant passa sis decennis.

Petkovic ha fatg midaments en la defensiun

La Svizra vegn a sa preschentar cun la medema squadra sco en ils gieus da gruppa, cun excepziun da la defensiun. Là è Petkovic stà sfurzà da far midadas. In che dastga sa legrar sin il gieu dad oz cunter la Svezia è Michi Lang che dat oz en la posiziun dal chapitani, perquai che Stephan Lichtsteiner è serrà per quest gieu.

Anc betg enconuschent èsi tgi che dat en la defensiun sper Michi Lang, suenter ch'er Fabian Schär è serrà pervi da duas cartas melnas. Vladimir Petkovic ha duas alternativas: Nico Elvedi e Johan Djourou. Per Djourou tanscha franc l'experientscha ed el è er quel cun las meglras cartas.

RR actualitad 07:00