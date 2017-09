Lara Gut è pronta per ses comeback

Passa set mais suenter ses grev accident als campiunadis mundials da skis a San Murezzan ha Lara Gut per l’emprima giada envidà ils meds da massa ad ina conferenza a Zermatt en il chantun Vallais.

Lara Gut ha discurrì davart l’accident, sia pausa da blessura e davart il comeback ch’ella vul dar la fin da november a las cursas da la cuppa mundiala en l’America dal Nord.

« Jau stoss avair vinavant pazienza e prender in pass suenter l’auter. » Lara Gut

Il favrer era Lara Gut cupitgada en il trenament sin il slalom da la cumbinaziun alpina dals campiunadis mundials. La diagnosa: stgarpà il liom cruschà e blessà il meniscus dal schanugl sanester. Betg sulet ils campiunadis mundials, mabain l’entira stagiun è uschia stada a fin per la skiunza tessinaisa ch’aveva trais dis avant anc gudagnà la medaglia da bronz en il super-g.

La pausa da blessura ha cuzzà radund in mez onn ed ella è stada sfurzada da far blera fisioterapia. Durant quest temp ha Lara Gut dentant er prendì distanza dals meds da massa. Ella è sulettamain s’annunziada ina u l’autra giada sin las raits socialas. I haja fatg bain da puspè chattar ina nova ballantscha tranter carstgaun ed atleta, ha Gut ditg a Zermatt.

« Jau vi turnar enavos pli ferma e betg uschè svelt sco pussibel. » Lara Gut

Comeback la fin november

L’entschatta settember è Lara Gut turnada enavos sin la naiv ed ha tratg las emprimas stortas a Zermatt. Silsuenter ha ella absolvì in emprim camp da trenament en il Chile, nua ch’ella ha en emprima lingia vulì far blers kilometers sin la naiv. Mo tuttina prenda Lara Gut pass per pass e dat temp a ses corp. Il comeback en la cuppa mundiala da skis è planisà la fin november a las cursas en l’America dal Nord. A l’emprima cursa, il slalom gigant sin il glatscher da Sölden la fin d'october, na va Lara Gut betg a la partenza.

