Lars Rösti ha gudagnà cun in avantatg da dus tschientavels sin l'Austriac Julian Schütter. Avant in onn è Rösti anc vegnì terz a Tavau. Grazia al titel da campiun mundial è Rösti sa qualifitgà per il final da la cuppa mundiala ch’è ils 13 da mars en l’Andorra.

RR novitads 14:00