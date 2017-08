Las Ollandaisas èn campiunessas

Per l'emprima giada èn las dunnas dals Pajais Bass campiunessas europeicas da ballape. Ellas battan en il final las dunnas dal Danemarc cun 4:2, avant 27'000 aspectaturs en il stadion vendì ora ad Enschede.

Il Danemarc era gia ì en avantatg en la 6avla minuta, cun in penalti sajettà da Nadia Nadim. Gia en la 10avla minuta a l'Ollandaisa Vivianne Miedema dentant egualisà. Suenter ch'omaduas equipas han anc sajettà mintgamai in gol, steva la partida da pausa pari 2:2.

Il 3:2 impurtant ha la chapitania ollandaisa Sherida Spitse marcà curt suenter pausa, cun in culp liber sajettà direct. Il gol al resultat final da 4:2 ha lura puspè Miedema fatg en la 89avla minuta.

Las Ollandaisas an giugà in campiunadi suveran. Ellas an gudagnà tut las 6 partidas suenter 90 minutas - cun ina relaziun da gols da 13:3.

