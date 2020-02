Cun Manuela Schär è er in'atleta svizra stada tranter las nominadas. La sportista en sutga da rodas da 35 onns, che ha gudagnà l'onn passà tuttas cursas da la World Marathon Series e che ha ils records mundials sur 800 e 10'000 meters, ha dentant stuì laschar la precedenza ad Oskana Masters tar l'elecziun sco meglra sportista cun impediment da l'onn.

Messi, Hamilton e Nowitzki

Tar ils umens èn Lionel Messi e Lewis Hamilton vegnids onurads sco ils megliers sportists da l'onn. Il ballapedist ed il campiun mundial da furmla 1 han survegnì tuttina bleras vuschs. Per sia ovra da vita è vegnì onurà il giugader da basket tudestg Dirk Nowitzki. Stgars in onn suenter la fin da sia carriera è l'atlet da 41 onns vegnì onurà per ses merits per il sport.

Laureus Sports Awards Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ils Laureus Sports Awards èn la suletta premiaziun mundiala nua che las meglras sportistas ed ils megliers sportists dals differents sports vegnan onurads sco megliers sportists da l'onn. Tranter ils 60 commembers da l'Academia da Laureus èn tranter auter er Boris Becker e Katarina Witt.

RTR novitads 06:00