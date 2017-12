Laurien van der Graaff triumfescha a Lai

Oz, 12:05, actualisà a las 16:26

SDA / Isabelle Jaeger

La passlunghista grischuna gudogna cun il sprint al Tour de Ski per l’emprima giada ina cursa da la coppa mundiala. Van der Graaff procura uschia per ina partenza da siemi per la terza ediziun dal Tour de ski a Lai.