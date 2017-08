Lea Sprunger 5avla a Londra

Suenter ina partenza betg propi gartegiada, vegn la Svizra anc da prender suenter e cuntanscha plazza tschintg en la cursa sur 400 meters obstachels. Campiunessa mundiala daventa l'Americana Kori Carter.

La plazza tschintg da Lea Sprunger è il meglier resultat svizzer al campiunadi mundial d'atletica leva a Londra fin uss. Cun ses temp da 54,59 secundas manchenta ella bronz per var otg dieschavels.

Victura ed uschia campiunessa mundiala sur 400 meters obstachels daventa l'Americana Kori Carter, avant sia cumpatriota Dalilah Muhammad. La medaglia da bronz va a Ristananna Tracey da la Giamaica.

Naginas Svizras en il final dals 200 meters

Ni Sarah Atcho ni Mujinga Kambundji èn stadas avunda spertas en lur cursas dal mezfinal per vegnir en il final. Bain è Kambundji sa rangada sco terza cun 23,00 secundas, dentant n'ha ses temp betg tanschì per sa qualifitgar. Atcho è daventada 6avla en sia cursa cun in temp da 23,12 secundas, 0,22 secundas sur ses record persunal.

Selina Büchel vinavant

En la pli sperta cursa d'eliminaziun sur ils 800 meters al campiunadi mundial, vegn Selina Büchel sin plazza trais. Quai munta la qualificaziun directa per ils mezfinals per la Svizra da 26 onns. Büchel è stada bunamain l'entira cursa tranter las emprimas. E la finala ha ella mo pers 37 tschientavels sin la victura da sia cursa d'eliminiaziun, Francine Niyonsaba dal Burundi.

Ils mezfinals sur 800 meters al campiunadi mundial a Londra han lieu il venderdi, il final è la dumengia. Da pudair cuntanscher lez resta la finamira da Selina Büchel.

