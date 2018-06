Fin tar la pausa eri anc 1 : 1. En la 48avla minuta è l'Argentina lura ida en avantatg. Ma be 10 minutas pli tard èn ils Franzos però vegnì dad egualisar la partida.

Ils proxims dus gols dals Franzos èn lura crudads be aifer quatter minutas , omadus entras il giuven da 19 onns Kylian Mbappé. En il temp supplementar ha Sergio Agüero lura anc sajettà cun in bal da chau il terz gol per ils Argentins.

En il quart-final frunta la Frantscha sin il victur da la partida tranter il Portugal e l'Urugua.

