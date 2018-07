Il Brit sin Mercedes ha gudagnà la cursa da Furmla 1 a Hockenheim davent dal 14avel plaz. Puncts hai er dà per Sauber.

Il Grond Premi da la Germania finescha per Sebastian Vettel en la glera.

Lewis Hamilton ha surprendentamain gudagnà il Grond Premi da la Germania a Hockenheim – quai suenter ch'el era partì sco 14avel en la cursa. Igl è stà sia 66avla victoria da la carriera per il campiun actual. Sin il segund plaz suonda ses collega da squadra, il Finlandais Valtteri Bottas. Terz è vegnì Kimi Räikkönen sin Ferrari.

Puncts hai er dà per la squadra da Sauber. Quai gia per la settavla giada en questa stagiun: Marcus Ericsson è vegnì novavel e ha uschia gudagnà dus puncts per la squadra da Hinwil. Charles Leclerq ha terminà la cursa ordaifer ils puncts sin il 15avel plaz. Quai suenter ina strategia betg gartegiada.

Crash da Vettel en la plievgia

Nagin cletg n'ha purtà il Grond Premi da la Germania al matador local Sebastian Vettel. Il pilot da Ferrari è crudà or 15 rundas avant la fin da la cursa. Fin quest mument era Vettel a la testa. Quai durant ina fasa cura ch'i pluveva. Vettel era partì da la poleposition. Il Grond Premi a Hockenheim è ina da la paucas cursas en il chalender da la Furmla 1 ch'il campiun quadrupel n'ha anc mai gudagnà.

En il classament general maina uss puspè Lewis Hamilton. Suenter 11 da 21 cursas ha il Brit 17 puncts avantatg sin il Tudestg Sebastian Vettel.

