Cun questa victoria ha Lewis Hamilton augmentà ses avantatg sin il segund en il classament general per set puncts. Uschia parta Hamilton cun in avantatg da 24 puncts en la pausa da stad che cuzza in mais.

Per ils pilots da Sauber n'hai dà nagins puncts: Marcus Ericsson è vegnì 15avel cun in dischavantatg da duas rundas. Charles Leclerq è crudà ora gia a l'entschatta da la cursa.

RR novitads 17:00