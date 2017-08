Licenza A per arena da biatlon Lai

La nova arena da biatlon a Lai ha survegnì la licenza A da l’associaziun internaziunala. Tenor atgna communicaziun survegn ella uschia il dretg d’organisar cursas da la cuppa mundiala u campiunadis mundials.

En Svizra n’hai anc mai dà ina occurrenza da la cuppa mundiala da biatlon. L’emprima gronda occurrenza en questa sparta è planisada per il 2020. Lura è il campiunadi mundial dals juniors a Lai.

Cuntanschì finamira

Per ch'in organisatur po organisar concurrenzas da biatlon internaziunals ston implants e stadion avair in licenza A u B da l’associaziun internaziunala IBU. Per pudair organisar ina cuppa mundiala u in campiunadi mundial dovri ina licenza A. la nova arena da biatlon a Lai ha dacurt obtegnì questa licenza. Quai è in grond ed impurtant pass, sco ils investurs e manader da l'arena da biatlon a Lai han communitgà.

« Per cuntanscher questa mira avain nus lavurà ils davos onns. » Silvio Baselgia

manader da l'arena da biatlon a Lai

La licenza A saja il pli impurtant crap da mosaic en l'entir puzzle. Els sajan fitg ventiraivel da questa attribuziun e vegnian cun grond engaschament vinavant a lavurar per questa gronda finamira.

