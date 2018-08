L’emna passada era suenter in discurs al telefon cun il trenader naziunal Vladimir Petkovic, era cun Valon Behrami in dals leaders da l’equipa sa retratg. Era sa retratg era curt suenter Gelson Fernandes. Ditg era vegni speculà ch’era il chapitani Stephan Lichtsteiner sa retiria.

Ma uss ha il giugader da Arsenal London confermà ch’el stettia vinavant a disposiziun. Sco Lichtsteiner ha ditg a l’agentura da novitads Keystone-SDA veglia el cumbatter per in plaz en la squadra. Ma il trenader saja quel che decidia la finala e quella regla valia per tuts, era per el, ha ditg Lichtsteiner.

RR novitads 14:00