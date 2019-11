Legenda: Dario Meyer durant in gieu da l'onn passà cunter ils ZSC Lions. Keystone

L'EV Zug – ch'è turmentà da bleras blessuras – po emprestar Dario Meyer dal Club da Hockey da Tavau fin tar la Cuppa Spengler. Il giugader da 22 onns è fin uss vegnì set giadas en acziun ed ha pudì nudar in assist sin ses conto.

Gian-Marco Wetter tar ils Lakers

Legenda: L'attatgader junior, Gian-Marco Wetter mida per immediat tar ils Lakers. Keystone

Plinavant ha il HCD fatg a savair che Gian-Marco Wetter mida per immediat tar ils Rapperswil-Jona Lakers. L'attatgader da 19 onns ha giugà en questa stagiun be en la Swiss League per l'equipa partenaria, Biasca Ticino Rockets.

Ord l'archiv:

Ultimamain ha il HCD mussà ina buna prestaziun suenter la stagiun passada malgartegiada. Els han dentant pers il venderdi l'emprim gieu suenter 7 victorias en roda.

