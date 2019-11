Il gol decisiv per il HCD ha Andres Ambühl sajettà en la 62avla minuta. Tuttina è quai stà in punct pers per ils da Tavau. 101 secundas avant la fin dal temp regular han els numnadamain anc manà 4:2. Kevin Clark en maioritad dubla, e Roman Cerveka quatter secundas avant la fin han spendrà ils Son Gaglais en la prolungaziun.

Ulteriurs resultads:

Ambri-Piotta – Lugano 3:2

Friburg – Berna 5:1

Losanna – Genevra 2:3 suenter prolungaziun

SCL Tigers – Zug 2:3

ZSC Lions – Bienna 3:1

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

23 79:55

46 2.

Bienna 24 62:57

41 3.

Genevra 24 70:63

40

4. Tavau 18 64:51

37 5.

Losanna

23

67:61

37 6. Zug 21 69:60

36 7. SCL Tigers

21

51:58

30 8. Friburg 21 52:54

30 9. Lugano 23 57:66

28 10. Berna

23

61:77

25 11. Lakers 23 61:78

25 12. Ambri 22

49:62

24

