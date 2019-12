Schneeberger ha checkà sonda saira ses adversari Mattia Hinterkircher dad Ambri-Piotta cunter il chau. Il medem ha fatg Wingels en il gieu tranter Genevra e Losanna, cunter l'adversari Joel Vermin.

Plinavant èn Eric Fehr da Servette e Tommaso Goi dad Ambri-Piotta vegnids serrads per mintgamai in gieu. Fehr sto pajar in chasti da 2'500 francs pervi d'in culp cun il fist cunter Tyler Moy. Goi sto pajar in chasti da 1'500 francs pervi da direzza exagerada.

