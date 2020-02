Duas rundas avant che la qualificaziun è a fin, ha Losanna relaschà ses trenader Ville Peltonen e ses schef da sport Jan Alston per immediat. Fin la fin da la stagiun trenescha il Canadais Craig MacTavish il club dal chantun Vad.

Dasper Friburg, Berna e Lugano è Losanna il quart team che cumbatta anc per in plaz da playoff. A Losanna basta be in punct cunter Genevra e Berna per sa qualifitgar definitivamain per ils playoffs.

