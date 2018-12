Meillard ch'è stà suenter l'emprim percurs terz è vegnì per 19 tschientavels segund. Sia meglra plazza d'enfin uss è stada la quarta en il slalom gigant al final da la cuppa mundiala ad Are en Svezia.

Segund meglier Svizzer è stà Gino Caviezel. Pervi d'in sbagl che ha custà bler temp hai la finala tanschì per el be per la plazza 12. Per l'emprima giada en ils puncts è stà Cédric Noger. L'um da 26 onns da Wil, chantun Son Gagl, è vegnì en il segund percurs 18 avel. El è anc ruschnà ina plazza enavant, perquai che Marco Odermatt è vegnì disqualifitgà pervi d'in sbagl da porta.

Marcel Hirscher è per ina giada vegnì battì. l dominatur da la scena è vegnì 6avel.

