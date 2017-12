Luca Aerni a Madonna sin il podest

En il slalom da notg da Madonna di Campiglio è Luca Aerni vegnì segund. L’Austriac Marcel Hirscher ha gudagnà il crimi dals tschientavels. Terz è vegnì il Norvegiais Henrik Kristoffersen.

Al Bernais han mancà be quatter tschientavels per la victoria. Per l’emprima giada dapi bunamain otg onns èsi, cun Luca Aerni, puspè gartegià ad in Svizzer da cuntanscher in plaz da podest en in slalom. L’ultim Svizzer ch’era arrivà sin il podest en in slalom era Silvan Zurbriggen. L’onn 2010 era il Vallesan vegnì segund en il slalom da notg da Schladming.

Ferma prestaziun dals Svizzers

Cun ses quart plaz ha Daniel Yule cumplettà il bun resultat dals Svizzers. A Yule han mancà be set tschientavels sin il victur Hirscher e dus tschientavels sin il terz Kristoffersen e cun quai sin il podest.

Era per Ramon Zenhäusern hai anc dà puncts per la cuppa mundiala. El è vegnì 18avel. Cun quai ha il Vallesan cuntanschì sia emprima rangaziun sut ils top 20. Loïc Meillard, ch’è vegnì sisavel a Levi, è restà senza puncts. El ha enfurtgà en il segund percurs. Ed era il Grischun Sandro Simonet è crudà ora en il segund percurs.

