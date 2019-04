Per Tom Lüthi n'ha il lung viadi en Argentinia betg rendì. El è crudà or a Termas de Rio Hondo en la 6avla runda.

Er Dominique Aegerter n'ha gì nagin cletg. El è dentant crudà or pir en l'ultima runda, plazzà sin il 15avel rang. Dal discletg da ses cumpatriot ha pudì profitar Jesko Raffin. El è glischnà la fin dal tut anc sin plazza 15 ed ha uschia pudì per in punct per il classament dal campiunadi mundial.

La segunda victoria en la segunda cursa da la stagiun ha pudì festivar Lorenzo Baldassarri avant l'Australian Remy Gardner ed il Spagnol Alex Marquez.

