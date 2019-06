Victoria per Armon Orlik

A Netstal ha Armon Orlik gudagnà questa dumengia per la terza giada la lutga chantunala glarunaisa-grischuna. En be radund duas minutas ha il favurit battì ses adversari Daniel Bösch en la lutga finala. Per il lutgader da 24 onns da Maiavilla è quai la 15avla victoria ad ina festa da cranz.

Sin plaz 2 a Netstal è vegnì Roger Rychen da Mollis e sin plaz 3 Mario Schneider da Schönenberg an der Thur. Sco segund meglier Grischun è Sandro Schlegel da Fideris vegnì sin plaz 4.

Per ils lutgaders grischuns vai proxima dumengia vinavant a Cazas cun la lutga glarunaisa-grischuna.

RR novitads 18:00