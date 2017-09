ManU memia ferm per Basilea

Oz, 22:47

SDA / Hugo Schär

Manchester United è stà memia ferm per l'FC Basilea en l'emprim gieu da la Champions League quest onn. L'equipa da Rafael Wicky ha pers en il stadion Old Trafford cun 0:3. Las sulettas schanzas da gol per l'FCB aveva Zuffi en la 33 avla minuta ed Elyounoussi en la 63avla minuta.