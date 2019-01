Marc Wieser suspendì per trais gieus

Il Club da hockey da Tavau sto desister er ils proxims dus gieus da Marc Wieser. L’attatgader da 31 onns vegn suspendì per totalmain trais gieus pervi dad in check vi da la banda la dumengia passada cunter Eric Martinsson, il defensur da Genevra. Plinavant sto Wieser pajar in chasti da 5'100 francs, damai ch'i era vegnida averta ina procedura ordinaria cunter el. Ina partida è Wieser dentant gia stà suspendì.

Martinsson cun grevas blessuras

Per Eric Martinsson pudess la stagiun però esser a fin. En consequenza dal check ha el gì ina greva stremblida dal tscharvè e blessuras vi dal maun, la spatla e la tatona.

