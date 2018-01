Per Marin Cilic èsi la terza giada ch’el sa qualifitgescha per in final dad in Grand Slam. Il 2014 aveva el gudagnà igl US Open, l’onn passà ha el pers a Wimbledon encunter Roger Federer. Il Svizzer è lura era ses pussaivel adversari en il final da Melbourne.

Federer dat ses mezfinal sonda avant mezdi encunter Chung Hyeon ch’ha eliminà tranter auter l’anteriur numer 1 Novak Djokovic. Cler è gia uss che Marin Cilic s’avanza grazia a la qualificaziun per il final da la posiziun sis en la glista mundiala sin posiziun trais.

